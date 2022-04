Venemaa lipu Ukraina vastu vahetanud laskesuusataja mõistis sõja hukka: Venemaal on palju ka neid, kes seda õudust toetavad

"Tahan selgeks teha enda seisukoha. Olen sõja vastu!" vahendas Story Ukraine sportlase sõnu. "Jah, viibisin karantiinireeglite tõttu sõja alguses Venemaal. Seetõttu ei saanud ma märtsi keskpaigani ka võistelda."

"Otsustasin minna Venemaale, kõik vajalikud dokumendid kaasa võtta ja karantiini lõppedes Ukrainasse naasta," jätkas Sidorova, vihjates, et viibib endiselt Venemaal. "Praegu toimuv on õudne ja valus. Mõistan, et ma ei pruugi täielikult aru saada, mis praegu Ukrainas toimub. Inimesed, kes seal on ja riiki kaitsevad – suur austus teie vastu!"

Sidorova kirjeldas ka Venemaal toimuvat. "Venemaal on palju inimesi, kes saavad olukorrast aru ja on mures kogu õuduse pärast. Samas on ka inimesi, kes toetavad seda kohutavat asja," rääkis Ukraina laskesuusataja. "Rahumeelseid inimesi siin kuulda ei võeta. Iga postituse eest võidakse sind vangi panna ja elu lõppeb."

"Tahan jätkata oma karjääri, mis alles algas, Ukraina koondises," jätkas Sidorova. "Venemaal elada või [Ukraina] tiimis olla on kaks eriasja, mida on võimatu võrrelda. Mõistan samas, et mitte kõik ei suuda mind seal enam aktsepteerida. Olen sõja vastu!"

Sidorova pole jõudnud veel Ukrainat rahvusvahelistel võistlustel esindada. Ukraina meistrivõistlustel oli tänavu tema parimaks tulemuseks neljas koht 10 km jälitussõidus.