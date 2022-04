Nõmme Kalju tõi Ukrainast kaks mängijat, kes sõja tõttu uut klubi vajasid

Markovitš tuli esimest korda Kaljusse 2018. aasta veebruaris ning on Nõmme klubi esindanud kokku 145 mängus ja löönud 7 väravat. Eelmisel aastal Kaljust lahkudes lõi Markovitš käed oma kasvatajaklubi Lvivi Karpatõga, kuid sõja tõttu ta seal mängida ei jõudnudki.

"Sellisel keerulisel ajal peame kõik andma oma panuse vaatamata sellele, kas meil endal on raske või mitte. Kõige vähem, mis me teha saame, on anda Ukraina sportlastele, nii noortele kui proffidele, võimaluse edasi treenida," kommenteeris üleminekut Kalju president Kuno Tehva.

"Andri tuli tagasi koju, oleme tänulikud, et FCI Levadia oli temale esimestel päevadel toeks ja nüüd on meie kord," lisas Tehva.

Levadia peatreener Marko Savic avaldas hiljuti linastunud Coolbeti dokumentaalsarjas, et Levadia katab Markovitši elamiskulud ja annab võimaluse talle klubis treenida, kuid välismängijate piirangu tõttu nad teda võistkonda registreerida ei saa.

"Mul on hea meel tagasi oma meeskonna juures olla. Annan endast kõik, et tulemused vastaksid eesmärkidele," sõnas Markovitš ise.

"Andri on Kaljus olnud mitu aastat ja tunneb nii klubi kui meeskonda väga hästi. Tema pühendumus ja kogemused tõstavad meie kvaliteeti ja mis kõige tähtsam, konkurentsi. Mul on hea meel, et saame teda aidata ja samas on ta meile kindlasti suurepäraseks täienduseks," lisas Kalju peatreener Eddie Cardoso.

Nõmme Kalju teatas kolmapäeval veidi hiljem ka brasiillase Welvesi palkamisest, kes kuulub Ukraina klubi PFK Lvivi nimekirja. Welves liitub Kaljuga juuni lõpuni. Welves kommenteeris Kaljuga liitumist järgnevalt: "Ma olen Kaljule selle võimaluse ja abi eest väga tänulik. Ukrainas toimuv on kohutav ja seni kuni ma viibin Kaljus, teen endast kõik oleneva, et aidata meeskonda ja rõõmustada fänne."

"Meie esmane eesmärk on Ukraina sõja tõttu klubi kaotanud jalgpallureid aidata. Kui rääkida Welvesist, siis tegemist on tehnilise, kiire ja ründava poolkaitsjaga kes on tugev üks, ühele olukordades," lisas Kalju peatreener Eddie Cardoso.

Kalju järgmine mäng toimub pühapäeval, kui kell 14.30 võõrustatakse Sportland Arenal Tallinna Kalevit.