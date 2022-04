„UFC 273” peamatš on sulgkaalu tiitlimatš Alexander Volkanovski (Austraalia) ja Jung Chan-sungi (Lõuna-Korea) vahel. Ent kohati pakub rohkem kõneainet ameeriklase Aljamain Sterlingu ja Petr Yani kääbuskaalu tiitlimatš. Nende esimene omavaheline heitlus lõppes suure skandaaliga. Yan oli duellis enamjaolt domineerinud ja liikus võidu poole, kuid neljandas raundis ei suutnud ta kiusatusele vastu panna ning andis abitus seisundis Sterlingule keelatud ja jõhkra põlvelöögi. Yan diskvalifitseeriti kohe ja ta jäi oma meistrivööst ilma. Nüüd on tal võimalus see tagasi võita, kuid USA-s tuleb tal hakkama saada abilisteta, sest Venemaa Ukrainasse tungimise tõttu ei antud tema tugimeeskonna liikmetele viisasid.