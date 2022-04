Suurtoetaja leidnud Võru võrkpallimeeskond naaseb meistriliigasse

Võru Võrkpalliklubi naasmine meistriliigasse saab teoks tänu klubi värskele sponsorile AS Barrusele.

"Oleme aastate jooksul pidevalt oma toetajatega kontakti hoidnud. Barruse otsus tegi meeskonna naasmise võimalikuks," ütles meeskonna spordidirektor Urmas Tali pressiteate vahendusel.

"Kindlasti ei tule me selleks, et lihtsalt osaleda, eesmärk on tuua lähima kolme aasta jooksul Võrule ajalooline medal. Kohalik publik on seda 20 aastat oodanud," lisas Tali.

Barruse juhatuse liikme Andres Linnasaare sõnul toetab Barrus eelkõige kogukonda: "Piirkonna ühe suurima tööandjana peame enda südameasjaks kohalike tegijate toetamist. See, et sponsoreerime tugeva ajalooga võrkpallikogukonda, on meie jaoks igati loogiline samm."

"Pilgeni täis tribüünide ees medali toomine on suur eesmärk, aga Võrus on see kahtlemata tehtav. Tuhast tõusmine ja võitmine sobib hästi Barruse identiteediga," lisas Barruse tegevjuht Martti Kork.

Uue peatreeneri nime Tali veel avaldada ei soovi: "Selle uudisega läheb veel pisut aega, aga kõik tuleb omal ajal. Kindlasti on meie tasutajõud igati tasemel."