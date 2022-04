Guardiola kritiseeris Atletico taktikat: 5-5-0 vastu on raske rünnata

Alates 2003/2004. aasta hooajast, kui pealelöökide statistikat Meistrite liigas pidama hakati, pole Atletico nii mannetut ründemängu veel selles sarjas näidanud. Üldse on vaid neljas mängus jäänud ühel meeskonnal pealelöögid löömata ning kolmele neist on vastaseks olnud Pep Guardiola hoolealused.

"Eelajaloolisel ajal, täna ja ka tuhande aasta pärast on 5-5-0 vastu keeruline rünnata. Kuigi nad on väga võitluslikud ja kaitsevad hästi, ei jäta nad sulle mingit ruumi."

"Mängisime erakordse vastase vastu. Statistika räägib enda eest. Nad on väga dünaamilised. Tahame pääseda edasi nende relvadega, mis meil on. Me kaitsesime väga hästi - see oli tohutu kollektiivne pingutus. Oleksime võinud kiirrünnakutes veidi paremad olla," tõdes Simeone.