Hollandi jalgpalliliit avaldas vähki põeva Van Gaali mantlipärija nime

Hollandi jalgpalliliit kinnitas täna, et Van Gaali koha võtab üle Ronald Koeman, kes oli koondise peatreener ka 2018.-2020. aastani, enne kui aastaks FC Barcelona tüüri ette siirdus.

70-aastane Van Gaal avaldas pühapäeval, et põeb eesnäärmevähki.

"Mul on au teatada, et peale MM-i võtan ma taas üle koondise peatreeneri ameti," ütles Koeman pressiteates. "Ootan seda uut väljakutset ja üheskoos edu saavutamist väga."