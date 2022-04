Ajalooliste vormelite Eesti meistrivõistluste hooaeg algab juunis

Hooaeg algab Riia automuuseumi karikavõistlusega 17.-19. juunini Bikerniekil ja toimub koos Läti ajalooliste autode sarja Dzintara Aplis etapiga, 12.-14. augustini Porsche Ringil toimuv Pärnu Summer Race kuulub ka BaTCC (Baltic Touring Car Championship) kavva, 28. augustil samas peetav võistlus on lisaks superkrossi ja Dzintara Aplise võistlus ning hooaja lõpetab 18. septembril superkrossi raames toimuv võistlus. Igal etapil on kavas kaks võistlussõitu.

„Eeldatavasti on osalejaid vähemalt sama palju kui mullu, aga loodan, et ehk isegi rohkem,” sõnas Kroon. „Tehnilised tingimused avaldatakse peagi, kuid olulisi muudatusi eelmise aastaga võrreldes neis oodata ei ole. Ka üldjuhendiga läheb veel aega, kuid võistlejatel on tähtis teada kalendrit ja see on nüüd olemas.”