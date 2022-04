Zirk võitis Soomes Euroopa hooaja viienda ajaga

"Hommikul oli minu eesmärk lihtsalt tagada pääs õhtusesse finaali 400 m vabaujumises ning seejärel ennast ilusti välja puhata. Finaalis läks kõik suurepäraselt ja mul õnnestus see võita ajaga 3.50,15. See on Eesti läbi aegade neljas tulemus ning ma olen sellest kiiremini ujunud ainult eelmise aasta EM-il ja olümpial. See resultaat paneb mind jooksva Euroopa hooaja edetabelis viiendale kohale. Minu kolm päeva tagasi tagasi ujutud hooaja tippmark sai parandatud rohkem kui kahe sekundiga," teatas Zirk sotsiaalmeedias.