Kust võiks FIFA 211 liikmesriigile veel lisa tulla?

Lihtne vastus: jah, muidugi! Ühest küljest on tõenäoline, et aja jooksul tekib juurde iseseisvaid riike, teisalt ei saa välistada ka seda, et mõni juba praegu eksisteeriv piirkondlik alaliit muutub sedavõrd tõsiseltvõetavaks, et neid tunnustatakse ka ametliku staatusega. FIFA liikmete seas on enamuses küll iseseisvad riigid, kuid juba praegu on liikmete seas mitu sellist „jalgpalliriiki“, mis näiteks ÜRO koosseisu iseseisva riigina ei kuulu. Kõige lihtsam näide on Ühendkuningriigi jagunemine: esmalt liitusid FIFAga eraldi Inglismaa, Šotimaa, Wales ja Põhja-Iirimaa, ent praeguseks on FIFA liikmed ka ametlikult brittidele kuuluvad Gibraltar, Bermuda, Montserrat, Kaimani saared, Turks ja Caicos, Briti Neitsisaared ja Anguilla. Üksteist FIFA liiget ühestainsast riigist!