Benfica fännide välgumihklisaju kätte jäänud Liverpooli kaitsja: ehk jätavad nüüd suitsetamise maha

"Nad ei olnud just väga rahul, mis?" muigas Robertson BT Sporti kanali kaamera ees. "Mu pihta visati päris palju välgumihkleid. Võibolla see aitab neil suitsetamist maha jätta!"

"Järgmisel nädalal on meil siiski suur mäng. Me tahame jõuda poolfinaali ning peame selleks veel kõvasti tööd tegema. Loodetavasti saame oma fännide toel töö tehtud," lisas Robertson.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp: "Võita siin Meistrite liiga võõrsilmäng on raske. Benfica võitles oma elu eest. Me andsime neile ilmselt natuke liiga palju, aga nad väärisid samuti väravat, kuigi me oleksime võinud paremini kaitsta. Neil olid kontrarünnakud. Pole lihtne kogu aeg palli hoida. Oleksime võinud viimasel minutil 4:1 lüüa, mis oleks kena, aga me ei ela unistustemaal."