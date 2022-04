Gareth Bale lahkub Madridi Realist

32-aastase Bale'i praegune leping Realiga lõppeb käimasoleva hooaja järel. Kunagise Reali ühe liidri mänguaeg on viimastel aastatel klubis kokku kuivanud. Tänavusel hooajal on ta kõikide sarjade peale platsile pääsenud viies kohtumises ja selle ajaga löönud ühe värava.

" Carlo Ancelotti (Reali peatreener - K.R.) käest tuleb küsida, miks ta ei mängi," kommenteeris agent Barnett Hispaania meediale. "See pole Bale'i otsus. Ma ei saa Ancelottit kritiseerida, aga see on tema otsus."

Bale on nii kohalikus meedias kui klubi fännide seas saanud kõva kriitikat. Mängijale on enim ette heidetud, et tema prioriteedid pole seotud Realiga. "Bale ei pea fännidele midagi tõestama," kaitses Barnett. "Ta ei ole teinud midagi valesti. Ta on vaikne kutt, kes ei soovi ajakirjandusega eriti suhelda. Ta tahab lihtsalt jalgpalli mängida. 20 aasta pärast fännid mõistavad, kui hea ta oli ja nad kahetsevad seda kõike."