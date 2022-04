Ukraina sõja vastu rääkinud Euroliiga korvpallur langes Serbias fännide pahameele alla

Kõik sai alguse pühapäevasest Euroliiga kohtumisest Kaunase Žalgirise ja Crvena zvezda vahel. Nagu Žalgirise Euroliiga mängudel on pärast Venemaa vägede sissetungi Ukrainasse tavaks saanud, avaldavad meeskonnad kohtumise eel ukrainlastele toetust. Ka pühapäevase mängu eel sai näha, kuidas algviisikusse kuulunud mängijad ja kohtunikud rivistusid väljaku keskele ning hoidsid käes Ukraina lippu, kus oli kirjas "STOP WAR" (Peatage sõda).

Erinevalt Žalgirise mängijatest ja kohtunikest Crvena zvezda pallurid aga lippu kätte ei võtnud. Žalgirise enam kui 10 000-pealine publik vilistas Crvena zvezda pallurid mõistagi välja. Hiljem skandeeriti saalis ka "F**k you, Serbia!" ja "Serblased on venelaste l****d!"

Aastatel 2017-2019 Žalgirises mänginud praegune Crvena zvezda pallur Aaron White teatas mängu järel Twitteris, et klubi oli käskinud neil Ukraina toetamisest eemale hoida. "Kogu tiimile öeldi, et me lippu ei puutuks. Tahan teha selgeks, et ma ei toeta sõda ja tahan, et maailmas oleks rahu," teatas White.

Serbia korvpallifännid, kellest paljud on pärast sõja algust asunud agressori Venemaa selja taha, kritiseerisid White'i sõnavõttu. Rühmitus "Delije Sever" teatas, et ameeriklane peaks klubist lahkuma. Ka sotsiaalmeedias on White saanud kriitika osaliseks, kui mitmed inimesed on talle kirjutanud, et tema aeg Crvena zvezdas on lõppenud.

Crvena zvezda asus White'i kaitsele. Klubi kinnitas, et mängijatele anti juhised sõja vastu mõeldud protestiaktsiooni vältida. Avalduses toodi eraldi välja ka White. "Klubi kaitseb oma mängijat, keda on põhjendamatult avalikkuse ees kritiseeritud. Ta seisab klubi väärtuste ees, mis seisavad rahu nimel, et sõda lõppeks ja süütud tsiviilisikud ning lapsed ei peaks enam kannatama!"