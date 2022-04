Tennisemaailma teise reketi ja tema kaasmaalaste ees võidakse Wimbledoni turniiri uks kinni panna

The Telegraphi väitel on AELTC sõltumatum kui tennise katuseorganisatsoonid WTA ja ATP, mis tähendab, et AELTC-l on võimalus määrata sportlasele võistluskeeld ilma, et neid kohtusse kaevataks. Tasub mainida, et ATP ja WTA lubavad endiselt Venemaa ja Valgevene tennisistidel võistelda, kuid seda neutraalse lipu all.

Meedia teatel kardavad korraldajad, et maailma teise numbri Daniil Medvedevi või mõne muu venelase edu Wimbledonil võib aidata kaasa Venemaa presidendi Vladimir Putini populaarsusele. Wimbledoni turniirile registreerimise tähtaeg on mai keskpaigas ehk korraldajatel on veel paar nädalat aega otsustada, mida Medvedevi ja tema kaasmaalaste osas teha.

Medvedevi puhul on aga üldse Wimbledonil osalemine kahtluse all. Venelane teatas nädalavahetusel, et peab ravima välja songa, millest taastumine võib aega võtta vähemalt kuu või kaks. Wimbledon on kavas 27. juunist 10. juulini.

Suurbritannia spordiminister Nigel Huddleston rääkis märtsis, et venelased ja valgevenelased saavad võistelda juhul, kui nad kinnitavad, et ei toeta Putini režiimi. "Soovime saada kirjalikku kinnitust, et nad ei saa raha ei Putinilt, Venemaalt ega Valgevenelt ning nad ei tee Putini ega kummagi riigi osas toetavaid avaldusi," vahendas Eurosport Huddlestoni seisukohta möödunud nädalal.

ATP edetabelis kuulub 30 parema sekka kolm venelast: Daniil Medvedev (ATP 2.), Andrei Rublev (ATP 8.) ja Karen Hatšanov (ATP 24.). WTA edetabelis on venelannasid 30 parema seas ka kolm: Anastassia Pavljutšenkova (WTA 14.), Veronika Kudermetova (WTA 22.) ja Daria Kasatkina (WTA 28.).