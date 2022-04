Mis saab Ukraina koondise ülitähtsast MM-valikmängust? "Nii kaua, kuni inimesed minu riigis surevad, ei suuda ma jalgpallile mõelda."

Donetski Šahtari jalgpalliklubi ja Ukraina koondise poolkaitsja Taras Stepanenka ei usu, et sõda tema kodumaal lähiajal lõppeb. "Me ei taha, et meid nähakse ohvritena. Oleme tugevad ja oskuslikud inimesed, aga küsimus on: miks on vajalik mänguda otsustavat mängu, kui selleks ei saa üldse harjutada?" vahendas Leedu Delfi Stepanenka sõnu.