Vene marodöörid loodavad internetis Ukraina sportlaste riiete pealt raha teenida

"Vene marodöörid püüavad juba röövsaagi pealt raha teenida. Normaalsed inimesed peavad trofeedeks relvi, mis on vastastelt lahingu käigus ära võetud," seisis Ukraina jalgpalliliidu postituses. "Venemaal on "trofeeks" esemed, mis varastatakse tsiviilinimestelt röövimise käigus."

Antud pildi juures, kus on üks Ukraina olümpiakomitee logoga treeningkampsun müügis, on müüjate poolt kirja pandud, et tegemist on "trofeega, mis võeti Brovarõ linna lähistelt".