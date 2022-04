Tallinnas Venemaa ja Valgevene kodanikke Ironmanile ei lubata. Peakorraldaja: Eestis tunnetame praegust konflikti paremini, kui mõni ametnik Floridas

"Seoses Venemaa jätkuva sissetungiga Ukrainasse ja pingelise rahvusvahelise olukorraga on Eesti Vabariik otsustanud peatada viisade väljastamise Vene Föderatsioonis ja Valgevenes. Ka Eesti kultuuriministeerium on teatanud, et kuni Venemaa ei lõpeta sõjalist tegevust Ukraina vastu, ei ole Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanikel õigust osaleda Eesti Vabariigis spordivõistlustel isegi neutraalse lipu all," seisis Ironmani kodulehel. "Seetõttu ei saa Venemaa Föderatsiooni ega Valgevene kodakondsusega sportlased osaleda tänavusel Tallinnas toimuvatel IRONMAN Eesti sündmustel."

"Oleme kindlad, et need sammud on vajalikud meie sündmuste põhiväärtuste kaitsmiseks ja solidaarsuse näitamiseks oma kodumaa eest võitleva Ukraina rahvale. Kõik Venemaa ja Valgevene sportlased on saanud edasist teavet neile pakutavate võimaluste kohta," lisati avalduses.

Seejuures on Tallinna Ironman esimene, mis sellise otsuse on vastu võtnud. Ironmani rahvusvaheliselt organisatsoonilt selleks loa saamine võttis omajagu aega. "Suurtes organisatsiooonides käivad asjad omasoodu. Neil on globaalne protokoll, mille kohaselt saavad venelased ja valgevenelased startida neutraalse lipu all," kommenteeris Delfi Spordile võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson. "Me lähtume ennekõike siseriiklikest soovitustest ja ka sellest, kuidas Eesti riik ja erinevate ürituste organiseerijad suhtuvad praegusesse sõjakonflikti."

"Meil polnud muud võimalust, kui teavitada, et Ironman Tallinna võistlustel nad osaleda ei saa," jätkas Juhanson. "Sellega on kultuuriministeerium ka nõus."

"Ironmani organisatsioon on väga suur ja meie seisukohtade selgitamine erinevatel tasemetel võttis aega, aga leidsime ühise arusaama," kirjeldas Tallinna osavõistluse peakorraldaja protsessi. "Praeguses olukorras polnud meil muud võimalust. Suurorganisatsioonidel on omad poliitikad ja nende põhimõtete järgi peame tekitama erisusi, millega omakorda võivad kaasnevad murekohad."

Juhanson ei välista, et mõni teine Ironmani võistlus keelab tulevikus samuti neutraalse lipu all venelastel ja valgevenelastel võistlemise. "Kuskil pole kinnitatud, et see ei võiks laieneda ka mujale. Meie Eestist tunnetame praegust konflikti paremini, kui mõni Ironmani ametnik Floridas kontoris. Infoväljad on erinevad ja vaja on selgitada oma seisukohti."