Ralliäss Sebastien Loeb proovib Ferrari roolis uut väljakutset

"Oma karjääri jooksul on mulle alati meeldinud uued väljakutsed. DTM on kuulus sari, nii et kui see võimalus avanes, tahtsin kindlasti sellest kinni haarata. Väljakutse on hoopis teistsugune, kuna sõidustiil on hoopis teistsugune, millega olen harjunud," kommenteeris Loeb, vahendab Rallit.fi.