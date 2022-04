KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Kes vastutab Eesti jalgpalli mutta vajumise eest? Miks Kalev/Cramot tabas fiasko?

Tänased põhiteemad:

- Eesti jalgpallikoondis mudaliigas. Väike tagasilöök, millest tuleb lihtsalt õppida? Või on põhjendatud siiski dramaatiline küsimus: kuidas 30 aastat jalgpalli hoogsat arendamist ja kõlavaid lubadusi on päädinud mudaliigasse langemisega?

- Eesti – Läti korvpalliliigas pääsesid nelja sekka finaalturniirile Viimsi ja Pärnu, viimane BC Kalev/Cramo põrumise hinnaga. Miks meie korvpallieksperdid ei osanud seda prognoosida? Miks on BC Kalev/Cramo sellises mõõnas? Kas ka kodusest tiitlist jäädakse ilma?

- Epp Mäe teenis maadluse EM-il hõbeda, kaotades finaalis türklannale Yasemin Adarile. Kordaminek või mitte?

- Miks pole võrkpallifinaalidel publikut?



