Kaia Kanepi: ilmselt mõjutas kukkumine ameeriklanna mängu

"See oli raske mäng. Homme oleks keeruline uuesti mängida, aga õnneks on puhkepäev. Ma arvan, et ta [Rogers] mängis kaks esimest setti hästi, aga ma suutsin mängus püsida ja kuidagi kohtumise enda kasuks kallutada."

Kanepi pakkus, et ilmselt mõjutas viimases setis ameeriklanna mängu tema valus kukkumine, mis juhtus teise seti lõpus 5:4 seisul. Rogers üritas siis palli päästma minna, kuid kukkus põlve ja küünarnuki veriseks.

"Ma arvan, et see mõjutas tema mängu," lausus eestlanna. Kanepi lisas, et sellised olukorrad, kus vastane on traumaga hädas, pole kunagi kerged: "See oli raske, minuga pole seda ammu juhtunud, kuid ma sain sellega täna hästi hakkama. Üritasin lihtsalt oma mängu mängida."

See, et publik oli maruliselt ameeriklanna poolt, ei olnud Kanepi jaoks probleemiks. "Seda oli oodata ja see polnud nii hull. Mõistagi elavad pealtvaatajad talle [oma mängijale] rohkem kaasa," lisas Kanepi.

Kanepi läheb järgmises ringis vastamisi poolatari Magdalena Frechiga (WTA 87.), kes sai kahekordselt Wimbledoni võitjalt Petra Kvitovalt (WTA 32.) loobumisvõidu, kui juhtis 7:6, 3:2.

Rogersi kukkumise intsident on videol alates 5.30: