Craig Breen: pole ühtegi põhjust, miks me ei peaks Horvaatia rallit võitma

"Kas me suudame Horvaatias võita? Ma ei näe ühtegi põhjust, miks me ei võiks. Meil on hea tulemuse saavutamiseks kõik tööriistad olemas," sõnas Breen.

"Nüüd on võtmesõnaks testide abul autole hea seadistuse leidmine, et end masinas kindlalt tunda."

"See on ralli, mida ma väga naudin. Oleme selle viimase paari aasta jooksul kaks korda võitnud. Olen suur ralliajaloo ja -lugude fänn, nii et selles mõttes on suurepärane sõita nii ikoonilisel rallil nagu Sanremo," lausus Breen.