Jüri Vipsi tiimikaaslasel diagnoositi tõsine haigus ja ta teeb sportlaskarjääris pausi

Nüüd on aga selgunud, et inglast ootab võistluspaus, sest tal diagnoositi Crohni tõbi.

Edgar teatas oma Instagrami postituses, et loobub haiguse tõttu võistlemisest, sest ei suuda pärast sellist diagnoosi füüsiliselt võistelda.

Crohni tõbi on krooniline soolepõletik, mis haarab teatud sooleosa, näiteks niudesoole lõpposa ja käärsoole algusosa kõiki seinakihte. Crohni tõbi on eluaegne haigus, mis kulgeb ägenemiste ja vaibumistega. Sümptomid võivad olla, aga haigus võib kulgeda ka haigusnähtudeta. Tänu ravile suudab enamik inimesi haigusega kohaneda ja elada täisväärtuslikku elu. Küll on aga Crohni tõbe põdevatel inimestel suurenenud risk haigestuda käärsoole vähki.