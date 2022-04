Eesti murdmaasuusatamine on lõplikult rahvusvahelisest pildist kadunud. Esimest korda pärast taasiseseisvumist ei teenitud MK-sarjas ainsatki punkti. Seni aitas häbist pääseda mõni sprinter, kes sai üksikul etapil silma pähe, või tegid paar meest pärast vere tempimist pikematel distantsidel enam-vähem tulemuse. Paraku jäid ühed vahele, teistel oli kehv aasta ja seetõttu tuligi kevadel tõdeda, et pihud on tühjad.