Jelena Välbe kirus sotsiaalmeedias poseerivat Venemaa suusatajat: tal on mingi tähepalavik. Võiks pigem trenni teha

"Tõenäoliselt kannatab Veronika Stepanova mingi tähepalaviku all," ütles Välbe Sport.ru-le antud usutluses.

"Ma isegi ei näe teda. Mul on aeg-ajalt soov talle helistada, öelda, et selle asemel, et telekas nii-öelda oma nägu müüa, on äkki parem treeningutega alustada? Kõik osalesid Venemaa meistrivõistlustel, mida sina seal Moskvas teed?" kurjustas Välbe.

"Ma ei saa aru, kas ta on haige või ei ole haige? Kui olete haige, siis hakake ravima, miks kurat sa seal [Moskvas] oled...," lisas endine suusaäss ägestunult.

21-aastane Stepanova on väga aktiivne ka sotsiaalmeedias, kus jagas mullu novembris endast bikiinipilte.

"Kui ta otsustab sel viisil tuntust koguda, siis andku minna!" pahvatas Välbe ja lisas, et tal on kahju, et andekas sportlane võib sedasi oma karjääri ära rikkuda.

"Ta [Stepanova] on andekas tüdruk, kuid ta pole Natalja Neprjajeva. See on kindel. Ta ei rüga ega treeni samamoodi," ütles Välbe.