PILTUUDIS│Eesti jalgpalliliit saatis Ukrainasse toiduabi

EJLi peadirektor Tõnu Sirel avaldas tänu kõigile osapooltele, kes aitasid saadetise kokkupanemisele kaasa. „Möödunud nädalal said asjad komplekteeritud ja auto asus teele pühapäeval. Kohale peaks kaup jõudma teisipäeva pärastlõunal. Aitäh kõigile annetajatele ja toidutootjatele, kes kaubaga varustasid. Loodame, et see saadetis aitab veidi leevendada Ukraina inimeste keerulisi tingimusi,” sõnas Sirel.