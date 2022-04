18-aastane hispaanlane astub Nadali jälgedes

Carlos Alcarazi nimi sai laiemale avalikkusele tuntuks mullu sügisel, kui noor hispaanlane jõudis US Openi suure slämmi turniiri veerandfinaali, olles kolmandas ringis säru teinud kolmanda asetusega Stefanos Tsitsipasele.

Läinud pühapäeval võitis Alcaraz karjääri kolmanda ATP tiitli, lüües Masters 1000 kategooria turniiri Miami Open finaalis norralast Casper Ruudi 7 : 5, 6 : 4.

Kuigi Alcaraz on viimased paar aastat pidanud korrutama, et ei tahaks, et teda tuntaks „järgmise Nadalina”, vaid eelistab käia oma rada pidi, pole see võrdlusi „liivakuningaga” pidurdanud. Vastupidi – iga järgmine võit või rekord kütab selles vallas õli ainult tulle.

Kui su hüüdnimi on juba meedias „Beebi Nadal”, siis on see paratamatult sinu saatus. Heidame meiegi pilgu rekorditele, mis Alcarazi ja Nadali puhul võrdlust kannatavad.