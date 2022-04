FOTOD | Alar Karis tänas olümpiasportlasi: aitäh, et hoidsite Eesti lippu kõrgel ja tegite oma parima

Aitäh, et hoidsite Eesti lippu kõrgel ja tegite oma parima. Aitäh, et vaatamata koroonast tingitud heitlikele hooaegadele leidsite endas usku ja lootust end siiski proovile panna. Aitäh, et lõite lugematutes Eestimaa kodudes elevust, ühtehoidmist ja kaasaelamist. Aitäh, et näitasite, et Eesti riigil on suurepärased sportlased, treenerid ja taustajõud. Olen teie üle uhke.