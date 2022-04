Ukraina jalgpallur: venelased on orjad, nad osutusid argpükslikuks rahvaks

33-aastase jalgpalluri sõnul näitas puhkenud sõda, et venelased ja ukrainlased ei ole sugulusrahvad.

"Venemaa on meie lähim naaber. Kõik ütlesid, et oleme vennad, aga selgus, et me pole sugulased. Me ei saa seda kunagi olema ega pole kunagi olnud. Kahjuks näitame sellise ohvriga [sõjaga] maailmale tõde moskvalaste kohta," rääkis Fedorchuk, vahendab Ukraina portaal Sport.

Fedorchuk ei suuda uskuda, kui suur hirm venelasi valitseb. "Nad osutusid argpükslikuks rahvaks. Pidasin kirjavahetust ühe Vene jalgpalluriga, küsisin, kas nad saavad aru, mis siin toimub ja kas nad tahavad seda muuta. Ta ütles, et enamik inimesi on televiisorit vaadates zombistunud ja teised on argpüksid. Nad kardavad midagi öelda," sõnas Ukraina jalgpallur.

"Need venelased, kes siin sõdivad, ütlevad, et nende riik on nii vaene, ja on šokeeritud sellest, mida nad isegi meie külades näevad. Rahvas, kellel pole midagi kaotada, on lootusetud. Neil pole midagi, nad on orjad. Neil pole oma arvamust nagu meil," rõhutas Fedorchuk. "Meie oleme muutunud tsiviliseeritud, vabaks [rahvaks], me ei karda oma arvamust avaldada."

Lõpetuseks tunnustas Fedorchuk Ukraina sõdureid, kes oma kodumaa eest innustunult võitlevad. "Tahan meie kaitsjatele öelda, et nad ei kaotaks lootust. Me usume neisse, toetame neid ja anname endast parima, et neil oleks veidigi lihtsam. Näeme, kuidas nad võitlevad ja alistavad meie maale tunginud kurjategijaid. Võidame kindlasti!"