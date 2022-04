Megalepingu sõlminud Verstappen võib igal ajal Red Bullist lahkuda

"Kui meil tuleb samasugune krahh nagu 2014. aastal, kui meil polnud mootorite võrdluses Mercedesega mingit šanssi, siis on selge, et Maxi lepingus on lahkumisklausel sees," rääkis Marko ajakirjale Motorsport Magazin.

Marko sõnul on Verstappeniga sõlmitud pikk leping Red Bullile igas mõttes kasulik. "Max on malemängus väga oluline nupp. Tootjad võtavad seda arvesse. Kui Maxi-sugune sõitja on tiimis, annab see võistkonnale ja partneritele positiivse efekti. Red Bulli jaoks on oluline öelda, et neil on 2028. aastani maailma parim sõitja," lausus ta.