Sebastien Loebile langes ootamatult sülle põnev väljakutse

Loebi on DTM-iga seostatud juba mõnda aega, aga et see nii vara juhtus, peetakse ootamatuks, kirjutas portaal DirtFish.

"Olen karjääri jooksul alati nautinud alade vahetamist," rääkis Loeb pressiteate vahendusel. "DTM on kuulus sari ja kui mulle pakuti võimalust osaleda, siis võtsin selle hea meelega vastu. See on põnev väljakutse, sest sõidustiil on täiesti teistsugune."