Euroopa meistriks tulnud ukrainlanna saabus võistlustele treenimata: mõtlesin pommivarjendis, kuidas ellu jääda, mitte maadelda

"Ma ei saa siiamaani aru, mida ma tegin," vahendas 22-aastase ukrainlanna sõnu väljaanne Tribuna. "See oli mu karjääri esimene nii tähtis kuldmedal. Need emotsioonid jäävad pikaks ajaks püsima. Ja sealjuures pole mul olnud kunagi nii keerulist ettevalmistust. Kui seda saab üldse niimoodi nimetada, sest ettevalmistust polnud. Me ei saanud treenida."

"Kui sõda algas, mõtlesime esmalt, kuidas enda ja oma sugulaste elu päästa. Keegi isegi ei mõelnud Euroopa meistrivõistlustest. Arvan, et kogu tiim oli juba lootuse kaotanud. Alguses magasin kogu perega varjendis. Mitmed minu sugulased on siiamaani okupeeritud alal kinni," rääkis ta.

"Kui natuke aega oli mööda läinud, otsustas alaliit, et me ei tohiks ikkagi EM-ilt puududa. Teadsime, et oleme tugevad - olime selle nimel aastaid vaeva näinud. Läksime võtma, mis meile kuulub - medaleid. Mingil hetkel saime aru, et meil pole vahendeid, et treenida, alguses polnud isegi võistlustrikoosid. Jäi ainult usk ja iseloom," lisas ta.