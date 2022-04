Serbia korvpalliklubi mängija avaldas, et võistkonna juhid keelasid palluritel Ukrainat toetada

Erinevalt Žalgirise mängijatest ja kohtunikest Crvena zvezda pallurid aga lippu kätte ei võtnud. Žalgirise enam kui 10 000 pealine publik vilistas Crvena zvezda pallurid mõistagi välja. Hiljem skandeeriti saalis ka "F**k you, Serbia!" ja "Serblased on venelaste l****d!"

Suur osa Serbia korv- ja jalgpallifännidest on pärast sõja algust asunud agressori Venemaa selja taha. Ukrainale on keeldunud toetust avaldamast ka klubid ise.

"Kogu tiimile öeldi, et me lippu ei puutuks. Tahan teha selgeks, et ma ei toeta sõda ja tahan, et maailmas oleks rahu," teatas White, kes esindas aastatel 2017-2019 Žalgirist.