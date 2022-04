Noor rattur sõitis Euroopa karikaetapil välja eestlaste läbi aegade parima tulemuse

„Esimestel päevadel sadas vihma, aga iga päevaga läks ilm ilusamaks ja täna oli korralik päike, enesetunne oli hea, iga päevaga läks aina paremaks ning liinid olid korralikult paigas. Võistlussõidus oli paar väikest eksimust, ei saanud päris hästi oma liinile pihta, aga üldiselt oli hea hooaja algus. Siit saab ainult paremaks minna," võttis Johanson sõidu kokku.

"Robert on läbi talve treeninud Prantsusmaal ning näinud kõvasti vaeva, et sel hooajal olla parimas vormis. Antud tulemus näitab, et raske töö on kandnud vilja. Selle hooaja plaanides on sõita kaasa kõik Euroopa karikasarja etapid, EM ning MM," lisas treener Juho Mattus.

Eliitmeeste väikeses finaalis (small final – sõitjad, kes 30 parema sekka ei jõudnud, võistlevad väikeses finaalis omavahel) sai kaheksanda koha Armin Pilv (2.40,179), 15. koha Juho Mattus (2.45,565) ja 32. koha Dmitri Tereväinen (2.14,637). Eesti üks parim downhiller Hendrik Kirsipuu kvalifikatsiooni kukkumise tõttu finaalides ei startinud.

Downhilli Euroopa karikasarjas elus esimest korda startinud Riko Mäeuibo saavutas kuni 17-aastaste meeste seas 13. koha ajaga 2.53,952. Kaotust võitjale kogunes 19,365 sekundit ning samas kategoorias esimest korda Euroopas startinud Mark Peterson sai ajaga 3.17,258 23. koha, kaotust võitjale tuli 42,671 sekundit.

Mäeuibo enda väljasõidetud tulemusega rahule ei jäänud ning tahab kindlasti hooaja järgmistel Euroopa karikasarja võistlustel sõita kõrgematele kohtadele. Petersonil purunes sõidul tagarehv ja seoses sellega ei olnud võimalik tal enda esimesel sõidul võimalik paremat tulemust väga kivisel rajal sõita.

"Horvaatia Euroopa karikasarja rada on hooaja alguseks väga raske, kuna see on ainulaadne väga kivise profiili tõttu ning selleks ei ole otseselt võimalik kuskil mujal treenida kui ainult Horvaatia Losinji rajal," rääkis Mattus.

"Väljasõidetud tulemused on võrreldes varasemate aastatega märkimisväärselt paremad. Kasuks tuleb vastupidavustreening, mida Johanson selle hooaja lõikes tõi välja ühe komponendina, millele on veel rohkem vaja rõhku panna. Hooaeg kestab tänavu kuni septembri

lõpuni ning järgmine võistlus on plaanis mai alguses Sloveenias Mariboris, kus kõik esimesel etapil osalenud eestlased tahaksid stardis olla. Aastate pikkune töö on lõpuks kandmas vilja, kus lisaks eliitmeeste kategooria sõitjatele on ka noored aktiivselt leidmas

võimalusi ja tahet sõita Euroopa kõrgeima taseme võistlustel.”