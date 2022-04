Legendaarne jalgpallitreener Louis van Gaal võitleb vähiga

70-aastane van Gaal ütles pühapäeval Hollandi telesaates Humberto, et tema kasvaja on agressiivse loomuga, aga mitte pöördumatu. Hollandlane on kiiritusravi saanud 25 korral.

"Eesnäärmevähk pole tappev, vähemalt mitte 90 protsendil juhtudest. Aga kuna minu vähk on agressiivne, siis on tavalise elukorraldusega jätkamine olnud keeruline. Seni on ravi läinud hästi ja mind on koheldud suurepäraselt," rääkis van Gaal.