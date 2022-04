Kaotusseisu jäänud Tottenham kõmmutas seejärel viis väravat ja kerkis Inglismaal esinelikusse

Kohtumist läks juhtima hoopis Newcastle, kui 39. minutil sahistas võrku Fabian Schär. Kõigest neli minutit hiljem viigistas Ben Davies seisu. Teine poolaeg kuulus juba kindlalt Tottenhamile. Londoni klubi eest said jala veel valgeks Matt Doherty, Heung-Min Son, Emerson ja Steven Bergwijn , kindlustades Spursile 5:1 võidu.

Spurs kerkis neljandaks, olles kogunud 54 punkti. Ka linnarivaalil Arsenalil on 54 silma koos, aga Tottenhami väravatevahe on parem. Küll aga on Arsenalil kaks mängu vähem peetud.