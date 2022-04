Pärnu klubi juht: eelmine aasta tegi Kalev/Cramo võitmise veel magusamaks

Pärnu on iga aastaga kohalikus korvpallis aina kõrgemale rühkinud, aga klubi eestvedaja Johan Kärp polnud laupäevaga võrreldavat emotsiooni veel kogenud. Eelmisel hooajal oldi lihtsurelike hulgas parimad ja Eesti meistrivõistlustelt korjati hõbe, nüüd tehti Eesti-Läti liiga veerandfinaalis selg prügiseks valitseval meistril Kalev/Cramol.

„Kindlasti on see parem tulemus kui eelmise aasta hõbe. Võita Cramot – loomulikult on see super. Eelmisel aastal võitsime finaalis ka esimese mängu ära, aga lõpuks saime tappa. Seda magusam ta nüüd on,” rääkis Kärp.

Kalev/Cramo mured teda ei kõiguta: „Mis probleemid neil ikka olid... Kaks meest olid vigastatud, aga meil olid samamoodi Artur Konontšuk ja Hugo Toom puudu. Seekord olime meie lihtsalt paremad ja ongi kõik.”