Žalgirise legend pani Euroliiga karjäärile vägeva punkti, fännid vilistasid Ukraina toetamisest keeldunud Serbia tippklubi mängijad välja

Lisaajal panid võõrustajad juba paremuse maksma, võites lõpuks kohtumise 103:98. Otsustavatel hetkedel oli võtmerollis just karjääri lõpetav 37-aastane Jankunas, kes viskas lisaajal kaheksa punkti. Vanameistri arvele jäi Euroliiga viimases mängus 13 punkti ja seitse lauapalli.

"Tunnen end hästi. Tahan tänada fänne, keda oli täna väga palju kohal. Nende nimel mina ja kogu võistkond mängibki," rääkis päevakangelane Jankunas mängujärgses teleintervjuus. "Püüdsin olla rahulik, sest tundsin, et atmosfäär on veidi teine. Sõbrad helistasid ja saatsid sõnumeid, aga proovisin neile mitte keskenduda."

Euroliigas on tema nimel mitu rekordit. Ta on pidanud enim mänge (392) ja võtnud enim lauapalle (2010). Kõigi aegade skooritegijate edetabelis on ta 3241 punktiga seitsmendal kohal.