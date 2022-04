Martina Navratilova kritiseeris otsust lasta skandaalsel Lia Thomasel naiste seas võistelda: see ei ole aus konkurents

"Asi ei ole selles, et peaks keelama transsoolistel võitmast. Kuid ei tohiks lasta neil võistelda naiste seas, kui meestena olid nad võitudest kaugel," rääkis karjääri jooksul 18 üksikmängu suure slämmi tiitlit võitnud Navratilova NewsNationi vahendusel. "Praegu on reeglid aga sellised nagu nad on. Kui Thomas hakkab rekordeid murdma, peaks tema tulemuste taha tärni panema."

"Kui Thomas ujus mehena, sai ta 200., 300. või 400. koha. Nüüd on ta esimene. See näitab mulle, et kui ta oleks naisena sündinud, ei oleks ta nii edukas nagu ta praegu on," arutles Navratilova. Tema sõnul tuleks transsooliste sportlase osas reegleid muuta. "Praegu pole see aus konkurents. Kui mina oleks naisujuja, poleks mul tema vastu lootustki."