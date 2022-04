Kelly Sildaru elulooraamat võib juba teisipäeval müügilt kaduda

Rahva Raamatu kodulehe kohaselt on Kalle Muuli kirjutatud teos juba Nädala TOP edetabelis esimesel kohal. Apollo kodulehe järgi on „Imelaps. Kelly Sildaru lugu” eestikeelsete raamatute edetabelis samuti esimesel real.

25. märtsil meediale saadetud pressiteates märgiti, et Sildaru pöördus kohtusse ning nõudis tema kooskõlastuseta ja tema poolt tehtud parandusteta ilmunud elulooraamatu müügi peatamist. Hagi KAVA Kirjastus OÜ vastu esitati Harju maakohtu 24. märtsil.

„Kohtu poolt ei ole lõplikku otsust tehtud. Loodetavasti tuleb see paari päeva jooksul,” sõnas Sildaru toona, et praegu ei ole nad esitatud hagile veel vastust saanud.

Raamatu väljaandja Valdo Randpere sõnul teeb kohus oma otsuse teatavaks järgmise nädala algul ning on tõenäoline, et raamat korjatakse müügilt ära: "“Imelapse” müügi peatamise nõuet hakkab Harju maakohus arutama tõenäoliselt järgmise nädala algul. Kuigi me oleme kindlad, et KAVA kirjastus pole midagi valesti teinud ja on heas usus täitnud kõik oma lepingulised kohustused, ei oska me ette ennustada, mida otsustab kohus. Võib vabalt juhtuda, et kohus otsustab ”Imelapse” müügi teisipäeval keelata ja sellest juba järgmine samm oleks raamatu tiraaži hävitamine," andis Randpere Facebooki vahendusel teada.

Sildaru sõnul soovib ta raamatu müügi peatada, sest autor Kalle Muuli tegi asju üle jala ning lõpus temaga enam nõu ei pidanud.

"Raamatu lõpuosaks olevad Pekingi olümpiamängud on kirjutatud üldse minu käest kommentaari võtmata. Kogu viimase hooaja kohta kehtib sama asi. Seal on kasutatud lihtsalt materjale, mis on juba ajakirjanduses ilmunud. Oleksin tahtnud, et selles peatükis oleksid olnud kajastatud ka minu sügavamad mõtted ja tunded,” rääkis Sildaru Delfi Spordile.

„Raamatu esimeses osas on aga veel faktivigu ning asju on segamini aetud. Lisaks on ka raamatu lõpus tulemuste osas vead sees. Kõiki minu poolt tehtud parandusi ei ole sisse viidud. Praegu on mul tunne, et asi on tehtud lihtsalt üle jala. Mulle kiiruga ja üle jala tehtud asjad ei meeldi. Mul on kurb ja häbi, kuna seal on lood ja asjad ju minust. Nii mõnegi kummalise lause või väljendi juures on ju minu nimi ja nägu juures. Tunnen, et see ei ole enam minu lugu,” lisas ta.