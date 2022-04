Kas Pärnu sunnitud vahetus ja võitluslikkus toovad finaalseeriasse muutuse? Keel meenutab sarnaseid seiku ajaloost

Tartu meeskond on kaks esimest vastasseisu võitnud tulemusega 3:0. Nelja võiduni peetava seeria teises kohtumises tegutsesid Avo Keele hoolealused palju isukamalt kui esimeses, mis võimaldab kolmandale vastu minna positiivsemalt. Samas kaotas Pärnu sidemängija Jo Mauricio da Silva Neto, kes vigastas kohtumise lõpus palli päästes tõsiselt kätt ja sel hooajal enam platsile ei tule.

Pärnu peatreener Avo Keel rõhutab edu võtmena jätkuvalt võitluslikkust. "Peame jätkama samamoodi, mõni õnnestunud sooritus rohkem ja ehk tekib võimalus. Ilma võitluslikkuseta pole meil midagi vastu panna või edu loota. Tartu ründajate pidurdamine blokiga ja kaitses mängimine sõltub palju vastasest – kui nad jätkavad oma heal tasemel, on meil väga raske. Kui nende tase mingil põhjusel alla tuleb ja meil õnnestub, ootaks seda, et geimi lõppudes oleks võrdne seis, siis oleks kõik võimalused olemas," rääkis Keel kolmanda mängu eel.

Vastates küsimusele, kas tema juhendatavad meeskonnad on ka varem just tänu võitluslikkusele suutnud edu saavutada, tõi kogenud juhendaja mitu näidet. "Kaugelt ei pea otsima – 2019. aasta Eesti meistrivõistluste play-offid. Põhiturniiri neljandana ei oodanud keegi, et võidame poolfinaalseeria (Saaremaa) 3:0 ja finaali (Tartu vastu) 4:0. Aga alates poolfinaalist hakkas "rullima" ja saime maitse suhu ning läksime võiduka lõpuni. Kui vaatame ajaloos veel kaugemale, siis Eesti ja Poola EM-valikmäng (2008. aastal, mil Eesti üllatuslikult Poola alistas ja esmakordselt EMile pääses-toim). Ja viimasel EMil Eesti ja Läti mängu võib ka siia alla liigitada," vaatas Keel ajalukku.