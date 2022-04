OTSE DELFI TV-s | Suur lahing: KK Viimsi ja Ventspilsi vaheline veerandfinaal läks lisaajale!

"Play-off’i veerandfinaalid on nii tähtsad, et iga korvpallur peaks ennast suutma ise motiveerida ja kindlasti nad seda teevadki, treeneril pole enam kõrvalt midagi lisada. Pigem peaks treener jälgima, et ta mängijaid üle ei motiveeriks," sõnas Lips enne tähtsat mängu.

"Juhul kui Ventspilsi meeskond mängib samamoodi nagu esimeses kohtumises, siis ei pea midagi muutma. Võti on kaitsedistsipliin ja kaitselauas pallide kätte saamine. Neilt tuleb head viskekohad ära võtta. Peame tegutsema rünnakul agressiivselt. Visata on vaja paremini, eriti vabaviskeid (avamängus 5/14). Ründelauas peame olema võrdsed (avamängus 11 – 11), et saada kordusviskeid. Ja siis on kõik võimalik," avaldas treener kohtumise võtmekohad.