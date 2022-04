Tapetud Ukraina rahvuskoondislase 12-aastane tütar langes inimröövi ohvriks

"Kira on Donetskis, kuhu ta küüditati koos teiste samas varjendis olnud inimestega. On informatsiooni, et venelased võtsid kõikide Kira lähedaste dokumendid. Neile lubati uusi Venemaa dokumente, millega tulevikus saadetakse nad Venemaa Föderatsiooni territooriumile," andis Donetski oblasti kuberner Pavlo Kirilenko sotsiaalmeedias teada.