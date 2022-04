Sõda lõi plaanid sassi, kuid Ukraina nimel algab jaht spordimaailma ühele ihaldusväärsemale tiitlile

Juba mitu aastat on väljendatud lootust, et spordimaailma ühe ihaldusväärsema tiitli saab taas välja anna. Jutt käib profipoksi raskekaalu absoluutse tšempioni aunimetusest. Viimati oli kõige raskemate meeste seas ainult üks valitseja 2000. aastal. Pärast seda, kui Venemaa Ukrainasse tungis, sattusid suurejoonelised plaanid taas ohtu, sest praegu enim meistrivöösid enda käes hoidev ukrainlane Oleksandr Ussõk haaras relva ja hakkas kodumaad kaitsma. Praeguseks on Ussõk saanud eriloa riigist lahkumiseks. Tema töö on nüüd Ukrainale au ja kuulsust tuua ning rääkida maailmale õudustest, mida venelased on korda saatnud.