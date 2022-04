Maailma esireketiks tõusev Swiatek tegi USA-s ajalugu

Tänase võiduga liitus Swiatek eksklusiivse klubiga, kus enne teda olid vaid Stefi Graf, Kim Clijsters ja Victoria Azarenka - need kolm naist olid samuti võitnud nn "Päikesepaiste Duubli" (Sunshine Double) ehk Indian Wellsi ja Miami ühel hooajal. Esmaspäevase seisuga on kõik neli olnud ka maailma esireketid.

Swiatekile oli see karjääri kolmas WTA 1000 trofee. Kolm või enam sama kategooria turniiri on võitnud varem vaid Serena Williams ja Caroline Wozniacki. Swiatek on aga esimene, kes on võitnud kõik kolm tiitlit ühel hooajal. Esimese säärase karikani jõudis ta tänavu Dohas, mille finaalis alistas ta Anett Kontaveidi.