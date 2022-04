Ogre kukutas vigastusest räsitud TalTechi. Varrak: hooaja kokkuvõttes olid poisid väga tublid

"Tänast mängu pole näinud, aga esimeses mängus oli Cramol raske. Täpselt nagu meil täna, oli neil võistkonnas üks poolvigane ballhandler, kelle Pärnu ilusti maha võttis. Saan Cramo seisust aru. Neil tuli muud moodi proovida, aga see pole nii lihtne, et kaheksa kuud mängid ühtemoodi ja siis ütled: "Kuule, teeme sel nädalal hoopis nii." See ei käi päris nii. Pärnule kindlasti kõva saavutus. Palju õnne neile! Aga ütlen ausalt, meile siin omavahel arutades ei tulnud see suure üllatusena. Rääkisime juba enne mängu, et Pärnul on kõva šanss, kui Cramol vigastustega jätkuvalt probleeme on," rääkis Varrak.