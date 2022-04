DELFI VIDEO | Heiko Rannula pärast Cramo auti lükkamist: selliseid mänge juhuslikult ei võideta

"Minu puhul on samamoodi. Cram on meie mõistes ikkagi tippklubi. See oli meie eesmärk, eriti arvestades, mis mängus oli. Neid mänge niisama ära ei anta ja juhuslikult ei võideta."

"Mängu alguses olime natuke passiivsed. Sellest oli juttu, et me läksime esimeses mängus liiga palju üks-ühele. Tahtsime olla meeskondlikumad, aga meie koosseis on juba täna selline, et meil on individuaalselt teravad mängijad - sealt need korvid tulevad. Kaitses peame oma ära tegema," jätkas Rannula.