USA tennist raputab ahistamisskandaal

McKenzie, kes oma karjääri tipphetkel on jõudnud WTA edetabelis 696. kohale (2016. aasta novembris) ning oli samal aastal juunioride maailma 33. reket, süüdistab seksuaalses ahistamises oma treenerit Anibal Arandat.

Sel nädalal antud pressikonverentsil kirjeldas McKenzie, kuidas treener katsus teda ebasobivalt 2018. aastal USA tenniseliidu treeningbaasis Orlandos toimunud treeningu käigus servitehnika lihvimise ettekäändel. McKenzie oli siis 19-aastane. Toona 34-aastane McKenzie olla väidetavalt eelnevalt kiitnud neiu ilusat välimust ja küsinud tema keha kohta küsimusi.

McKenzie sõnul katsus Aranda teda kõhust ja vööpiirkonnast, kui ta tema kehakaalust rääkis ning surus end selja tagant tema vastu ja haaras puusadest, püüdes sedasi selgitada teatud nüansse servitehnika kohta.

Teisipäevasel pressikonverentsil ütles McKenzie, et seksuaalne ahistamine on mõjutanud negatiivselt tema enesekindlust ja enesehinnangut ning sellest saadud ärevus mõjus talle tenniseväljakul halvavalt veel ka 2019. ja 2020. aastal.

"See on mind kahjustanud nii inimese kui ka mängijana," ütles McKenzie.

USA tenniseliidu (USTA) kaebas McKenzie kohtusse, kuna leiab, et alaliit ei suutnud noort naist adekvaatselt sellise treeneri eest kaitsta. Süüdistuse aluseks on väide, et Aranda oli juba varasemalt naisi rünnanud. USTA sõnul sai neile see teatavaks aga McKenzie süüdistuste järel.

Seksuaalse ja füüsilise väärkohtlemisega Ameerika spordis tegelev organisatsioon SafeSport määras Arandale tingimisi treenerina tegutsemise keelu kaheaastase katseajaga.

Aranda on New York Timesi vahendusel McKenzie süüdistused tagasi lükanud. Samuti ütles ta, et ei mäleta, nagu oleks oma teisi õpilasi kunagi kohatult puudutanud.