Ukraina peatreener: loodan väga, et minu eluajal me Venemaaga jalgpalli ei mängi

Küsimusele, kuidas ta suhtub Ukraina ja Venemaa võimalikku jalgpallimängu, vastas 64-aastane treener: "Ma ei tahaks, et see juhtuks, kui ma veel elus olen. Ma ei taha nende kuttidega kätt suruda... Peame ehitama suure müüri ja tegema kõik endast oleneva, et neist eralduda."

Petrakov tunnistas, et on mures suvel peetavate MMi play-offi mängude pärast, sest Ukraina tippjalgpall on täielikult seisma pandud. Ukraina koondises on vaid 11 mängijat, kes pallivad välismaal ja saavad hetkel karjääri jätkata.

Ka treeninglaagri korraldamine on hetkel Ukraina jalgpalliliidul väga raske. "Kui me annaks teada, et teeme näiteks Lääne-Ukrainas treeninglaagri, võivad vaenlased seda kohta pommitama hakata. Need inimesed on igasuguse südametunnistuseta, ma ei saa oma mängijate eludega riskida," sõnas peatreener.

Petrakov tunnistas, et seetõttu on nad kaalunud välismaal treeninglaagri korraldamist.

MMile jõudmiseks tuleks Ukrainal suvel alistada esmalt Šotimaa ning seejärel ka Wales. MM-finaalturniirile pääsedes kohtuks Ukraina meeskond alagrupis Inglismaa, USA ja Iraaniga.