Venemaa korraldab suure rahvusvahelise tiitlivõistluse, osalema on oodata Põhja-Koread, Süüriat ja Eritread

Venemaad ei lubata sarnaselt Valgevenele ka rahvusvahelise ülikoolide spordiliidu (FISU) egiidi all toimuvatele võistlustele. FISU järgmine tiitlivõistlus on sel suvel Hiinas Chengdus toimuv suveuniversiaad.

Venemaa spordiminister Oleg Matõtsin avalikustas sel nädalal toimunud foorumil "Oleme koos. Sport" plaani, et neil on kavas juulis korraldada oma üliõpilasmängud, kuhu on oodatud kõik Venemaa "sõprusrahvad".