Saudi Araabia spordiminister kutsus nende riiki kritiseerinud Lewis Hamiltoni enda vastuvõtule

"Ma nägin Lewise [Hamilton] kommentaare, et Saudi Araabias on mõne asjaga probleeme. Ütlesin talle avameelselt ja otse, et ta võib minuga rääkida. Istume maha ja arutame probleeme, et üksteist mõistaksime. Inimesed loevad Saudi Araabia kohta palju asju, kuid nad ei tea kõike," ütles Abdulaziz Autospordile.

"Oleme valmis avatud aruteluks. Peaksime koos maha istuma ja olukorda arutama, sest see on meie kõigi asi. Seetõttu rääkisin otse Lewisega ja ütlesin, et olete väga teretulnud minuga oma kahtlustest rääkima. Ma arvan, et paljud neist teemadest lahvatavad kommunikatsiooni puudumise tõttu," lisas Abdulaziz ja jätkas: "Ma ei ütle, et me oleme täiuslikud. Ma ei väida, et oleme maailma parim riik. Jah, meil on probleem. Kuid me lahendame need ja teeme edusamme nii kiiresti kui võimalik."