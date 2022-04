Venemaa tippsportlane: ma ei taha, et venelased tapaks venelasi, aga minu kodumaa suudab päästa vaid revolutsioon

25-aastane Dubov tegi kohe pärast Ukraina sõja puhkemist koos 43 Venemaa tippmaletajaga avaliku pöördumise, kus mõistis agressiooni hukka.

Küsimusele, miks ta sellise ühispöördumise koostamise algatas, vastas Dubov: "lmselt arvate, et Venemaa on halb riik ja meie oleme halvad inimesed. Kuid meil on suur hulk inimesi, kes jagavad samu väärtusi nagu teie Euroopas. Kui sõjategevus algas, tundus see hull, seda oli raske uskuda. Olime lihtsalt šokeeritud. Kui kirja avaldasime, oli hea tunne, nagu saaksime midagi muuta. Nüüd tundub, et see ei muutnud midagi. Täna ei saa Venemaal isegi sõna "sõda" kasutada, meie kiri ilmus enne seda uut seadust, nii et vähemalt me pole kurjategijad."

Dubov tunnistas, et isiklike sanktsioonide pärast ta ei muretse. "Ma ei tea [kas tuleb karistus]. On palju inimesi, kes kritiseerivad Putinit ja on endiselt vabaduses. Ma ei tunne tegelikult, et oleksin hädaolukorras. Ma ei solva ega ründa oma riiki. Ma lihtsalt arvan, et tegime väga suure vea. Kui see arvamusavaldus mind probleemidesse viib, siis olgu nii," sõnas maletaja.

Kuidas te täna Ukraina sõjale vaatate, mis on kestnud juba üle kuu? "Venemaa jaoks ei saa see enam hullemaks minna. Me ei saa seda heastada. See, mis toimub, on katastroof. Tagajärjed tulevad pikaaegsed ja ebameeldivad, olenemata sellest, kuhu konflikt välja viib. Loodan, et see lõpeb niipea kui võimalik," ütles Dubov.

Erinevalt Dubovist on teine Venemaa tippmaletaja Sergei Karjakin võtnud täiesti vastupidise seisukoha ning edastab Venemaa juhtide propagandat ja kiidab Ukraina sõda. Dubovi sõnul on see lausa naljakas.

"Ma jälgin tema [Karjakin[ sotsiaalmeedia kanalit. See on väga naljakas. Kui ma oleksin teadlane, siis ma arvan, et Karjakin oleks väga huvitav uurimisteema. Ma arvan, et ma ei saa temaga enam kunagi kätt suruda," tunnistas suurmeister.